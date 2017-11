MONDO

Video virale Uno spot come un film per vendere la sua vecchissima Honda Un regista Usa ha girato un video per aiutare la sua ragazza a vendere l'auto: adesso vale 50mila dollari

Ha messo le sua capacità tecniche a disposizione della fidanzata e quello che ne è uscito è un piccolo capolavoro. Max Lanman è un regista Usa e per venere l'automobile della sua ragazza ha deciso di mettersi creare uno spot dell'auto e metterlo in rete insiemme all'annuncio di vendita su e-bay. Il risultato è un video virale (oltre un milione di visualizzazioni) che ha fatto lievitare il prezzo della vecchia Honda della ragazza: dai 499 dollari dell'asta iniziale è arrivata a oltre 50mila.

