Spray al peperoncino in metro Milano, coinvolte 10 persone

Spruzzano dello spray al peperoncino nella metropolitana di Milano e un gruppo di persone accusa dei problemi respiratori.È accaduto alla stazione della Linea 2 ('la Verde') di 'Cimiano' del capoluogo lombardo. Sono state visitate dieci persone, tra cui alcuni minori, anche se per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale.Le persone che sono state visitate sul posto sono dieci, tra cui alcuni minori. Nessuno è stato portato in ospedale. I sintomi sono quelli di una leggera intossicazione dovuta, secondo quanto riferito, a uno spray al peperoncino spruzzato ai tornelli della stazione metropolitana di Cimiano, a Milano. È accaduto poco prima delle 15. Atm ha chiuso la stazione fino alle 15.25, consentendo comunque il transito dei treni. Le persone soccorse dal 118 vanno hanno un'età compresa fra 1 e 56 anni.Al caso lavora la polizia, che visionerà i filmati delle telecamere nel tentativo di individuare l'autore del gesto.