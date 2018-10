Nello spezzino, Vigili del fuoco bonificano classi Spray urticante a scuola, 1500 fuori da un istituto di Sarzana L'ipotesi è che qualcuno, in una classe situata al secondo piano, abbia forse per scherzo spruzzato dello spray al peperoncino in aula

Millecinquecento tra studenti e insegnanti della scuola superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana sono stati fatti uscire dall'istituto stamani dopo che una decina di ragazzi hanno accusato irritazioni alle vie respiratorie. Qualcuno avrebbe spruzzato spray urticante negli ambienti del primo piano dell'edificio. I ragazzi che hanno accusato difficoltà respiratorie sono stati soccorsi dal personale medico mentre i vigili del fuoco hanno bonificato le classi. Nell'istituto sono ospitati alcune classi delle elementari.I vigili del fuoco hanno riaccompagnato gli studenti del liceo Parentucelli Arzelà di Sarzana a recuperare zaini e effetti personali nelle aule. Secondo quanto riferito dai pompieri che hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici di Arpal non ci sono condizioni di pericolo. L'ipotesi è che qualcuno, in una classe situata al secondo piano, abbia forse per scherzo spruzzato dello spray al peperoncino in aula. Hanno dovuto far ricorso alle cure mediche per difficoltà respiratorie una ventina di persone, tra studenti e insegnanti. Sono stati trattenuti fuori dalle aule i ragazzi e il personale dell'Arzelà, circa 300 persone, cioè la parte del plesso in cui si sarebbe verificato il fatto mentre gli altri 1200 sono stati fatti rientrare. Le indagini condotte dai carabinieri ipotizzano i reati di lesioni e interruzione di pubblico servizio. Sul posto anche la Digos e l'Asl 5.