Mercati In calo lo spread, bene Piazza Affari

di Marzio Quaglino Ai mercati non è piaciuta la voce che gli Stati Uniti possano imporre alla Cina nuovi dazi per 200 miliardi di dollari. Al calo elle piazze asiatiche è seguito l’avvio debole delle borse europee. Londra, Francoforte e Parigi cedono una manciata di decimali di punto percentuale. Milano viaggia invece in controtendenza con un progresso dell’indice Ftse Mib dello 0,51%, grazie al calo dello spread con i bund tedeschi a 224 punti base, con il rendimento del Btp decennale è al 2,71%. Sul listino milanese brilla Telecom (+3,75%) dopo i pesanti cali delle ultime settimane, mentre il comparto più forte è quello bancario con banco Bpm che sale del 3,24%. Infine sul mercato valutario l’euro si rafforza sul dollaro con il cambio a 1,1656.