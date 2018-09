Mercati ​Spread in forte rialzo, borsa in forte calo

Condividi

di Paolo Gila Tensione sui mercati, con lo spread salito a 278 punti base e con il rendimento dei nostri decennali al 3 e 22%. Ne soffrono tutti i titoli bancari, in fortissimo calo.Un fattore che appesantisce il listino, in flessione di 4 punti percentuali, accompagnato dalle debolezze delle piazze europee, con Francoforte che segna – 1 e 70%, Londra -0,30% e Parigi - 0,86%.Sul mercato dei cambi l’euro scivola di pocco sotto quota 1 e 16, mentre Wall Street, che ha aperto in leggero calo, si mantiene poco sotto la parità.