Mercati Spread in leggero calo, ma Milano perde l’1,71%

di Marzio Quaglino Ancora una giornata all’insegna del nervosismo con spread e borsa in altalena. Mercati sempre molto attenti alla manovra del Governo e al susseguirsi di giudizi e prese di posizione. Dopo l’asta di Bot annuali che ha visto il rendimento (0,949%) raddoppiare il collocamento del mese scorso, lo spread ha chiuso poco sotto i valori di ieri a 295 punti base, ma in mattinata si è nuovamente superata la soglia psicologica di quota 300.In Piazza Affari, dopo il rimbalzo di ieri, chiusura in netto calo con l’indice Ftse Mib che ha lasciato sul terreno l’1,71%. Male anche le altre borse europee con Londra a -1,27% , mentre Francoforte e Parigi hanno ceduto oltre i 2 punti percentuali. Una flessione legata alla partenza in netto calo di Wall Street legata alla nuova fiammata dei rendimenti di titoli di Stato Usa e alle preoccupazioni per la crescita mondiale che ha depresso i listini azionari.Tra i maggiori titoli del listino milanese da segnalare la tenuta di alcuni titoli bancari come Bper banca (+2,18%) e Intesa San Paolo (+0,53%).Infine sul mercato valutario l’euro risale sul dollaro con il cambio a quota 1,1528.