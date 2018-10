Mercati Lo spread resta elevato. Borse europee incerte

di Marzio Quaglino Dopo una fiammata sopra i 320 punti base, lo spread ridiscende, ma resta sugli elevati valori di ieri a quota 311, mentre il rendimento del Btp decennale sale al 3,58%. Restano dunque sotto pressione i nostri titoli di Stato in relazione alla manovra del Governo e ai difficili rapporti con l’Europa.In borsa non ci sono dati economici di rilievo a muovere i listini. Così gli indici si muovono senza una precisa direzione. Milano, tra continui cambi di segno, cede lo 0,26% e sulla stessa linea si muove Londra, mentre si muovo poco sopra la parità Parigi (+0,13%) e Francoforte (+0,39%). Tra i titoli più scambiati, sotto pressione i bancari come Banco Bpm (-2,64%) e Unicredit (-1,19%).Sul valutario infine l’euro dopo aver subito la pressione del dollaro è tornato sopra la soglia di 1,15.