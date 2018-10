Fmi: Italia mantenga fiducia mercati Spread schizza a 315 punti base. Salvini: preoccupati mai, indietro non si torna Il capo economista dell'istituto Obstfeld ha sottolineato l'importanza del nostro paese a livello di sistema. Nel frattempo l'euro torna a segnare ribassi a 1,1475 dollari, risentendo a sua volta delle pressioni di mercato sull'Italia. Di Maio: cruciale confrontarci con Ue, mercati e agenzie di rating

Non esistono piani B o marce indietro, siamo convinti che le misure che abbiamo previsto creeranno lavoro e ricchezza. https://t.co/e1lLJQSSE4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 ottobre 2018

Sfumati i tentativi di calmiermento degli scambi mattutini tornano sotto pressione i titoli di Stato dell'Italia. A fine mattina i rendimenti dei Btp a 10 anni salgono di 10 punti base rispetto al fixing di ieri, al 3,69 per cento e il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi, lo spread, si allarga a 315 punti base.Non si placano intanto le polemiche dopo che lo spread da ieri è tornato a schizzare oltre i 310 punti. Non accadeva dal 2013. Preoccupazione è stata espressa dall'Europa, ma anche dalle forze politiche di opposizione. L'ex premier Matteo Renzi parla di "una Italia in retromarcia". Critico anche Della Vedova (coordinatore di +Europa): "spero che Salvini e l'intero esecutivo escano dalla bolla, smettano di raccontare fake news, e si fermino prima che i danni diventino irreparabili e i cittadini debbano pagare a proprie spese il prezzo delle loro menzogne", Ma l'esecutivo è intenzionato a tirare dritto nonostante la marea di attacchi. E il vicepremier Luigi Di Maio sottolinea ancora una volta: "I diritti sociali in questi anni sono stati immolati sull'altare del dio deficit, del dio spread, del dio denaro". Nessun ripensamento si va avanti. Dello stesso avviso l'altro vicepremier, Matteo Salvini."Preoccupati mai! Responsabili sì, ma indietro non si torna". Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini.questa mattina dai profili social. "Noi andiamo avanti tranquilli e responsabili, non esistono piani B o marce indietro, siamo convinti che le misure che abbiamo previsto creeranno lavoro e ricchezza", aggiunge.Questa mattina, intanto, lo spread si attesta attorno ai 300 punti dopo essere sceso a 297. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il Bund benchmark, che ieri aveva chiuso a 302 punti base, in aumento di 18 punti rispetto alla chiusura di venerdi' scorso (284 punti base), e' indicato in calo nelle prime fasi della seduta di 5 punti rispetto alla chiusura precedente. In calo anche il rendimento del BTp benchmark decennale che in avvio è indicato al 3,54% dal 3,57% di ieri (massimi dal febbraio 2014)."Io credo che sarà cruciale nei prossimi giorni confrontarci con l'istituzione europea e i mercati. E auspicabile che il ministro dell'economia e il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontrino i rappresentanti delle agenzie di rating, i mercati ma soprattutto la commissione europea per chiarire tutte le nostre linee di intervento sia economiche che di semplificazioni che consentono all'Italia di svilupparsi". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio al margine del tavolo sulla Moda al Mise.Le Borse europee - dopo un avvio in leggero rialzo - riducono i loro guadagni. Sui mercati continuano a pesare i timori per il bilancio in deficit dell'Italia e il braccio di ferro con Bruxelles. Milano gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,1% a 19.834 punti. Dopo un avvio in rialzo Piazza Affari ha rallentato la corsa con l'allargamento dello spread tra Btp e Bund che ha raggiunto i 313 punti base. Intanto Parigi cede lo 0,16%, Francoforte lo 0,37%. Oscilla sulla parita' Londra, mentre e' in controtendenza Madrid, in progresso dello 0,17%. Nel frattempo l'euro torna a segnare ribassi a 1,1475 dollari, risentendo a sua volta delle pressioni di mercato sull'Italia.Da Bali (Indonesia), dove sono in corso gli Annual Meetings del Fondo monetario internazionale, Maury Obstfeld, il capo economista dell'istituto, ha mandato un messaggio al governo italiano: "E' importante che agisca nel contesto delle regole europee" anche per mantenere la stabilità dell'Eurozona. Rispondendo a una domanda sull'Italia nel corso della conferenza stampa legata alla pubblicazione del World Economic Outlook, l'esperto ha ricordato come sia aumentato lo spread (cosa che porto' al taglio delle stime di crescita del Pil a luglio, confermate in questa edizione autunnale del Weo) e che dunque "è imperativo che sia mantenuta la fiducia dei mercati con la politica fiscale". Obstfeld ha sottolineato l'importanza del nostro paese a livello di sistema.