Mercati Lo spread sfonda quota 300 punti

di Michela Coricelli Di nuovo in rialzo, di nuovo sopra la soglia dei 300 punti base: lo spread, il differenziale tra btp italiano e bund tedesco, è a 303. Il rendimento del nostro decennale al 3,47%. Questo dopo una partenza di seduta in cui lo spread aveva registrato un netto calo. Anche la borsa era partita molto bene, toccando un picco del +2%. Alle 15,30 invece Piazza Affari perde lo 0,40% con il comparto bancario che torna a soffrire.Positive Londra (che guadagna mezzo punto) e Francoforte (in rialzo di un quarto di punto) mentre Parigi perde terreno e vira in negativo.Nel frattempo ha aperto Wall Street: il Nasdaq guadagna mezzo punto circa e il Dow Jones è in leggero rialzo.