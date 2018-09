L'inchiesta Stadio della Roma, chiesta l'archiviazione per Malagò Il presidente del Coni era accusato di corruzione nell'inchiesta sul nuovo stadio che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle

Finisce con una richiesta di archiviazione della Procura al gip il procedimento per corruzione a carico del presidente del Coni Giovanni Malagò, coinvolto in un capitolo dell'indagine sul nuovo stadio della Roma nella zona di Tor di Valle culminata il 13 giugno scorso con l'arresto dell'imprenditore dell'Eurnova Luca Parnasi.Stando all'informativa dei carabinieri, l'11 marzo del 2018 Malagò avrebbe "presentato il compagno della figlia a Parnasi con il preciso scopo di creare una possibile intesa professionale". Interrogato il 19 luglio scorso in Procura, Malagò ha chiarito ogni circostanza.