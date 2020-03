La notizia via Facebook Coronavirus, il presidente brasiliano negativo al test L'addetto stampa del capo del Governo brasiliano invece è risultato positivo ed è in quarantena domiciliare. Aveva accompagnato Jair Bolsonaro nella visita a Donald Trump in Florida. Intanto il virus dilaga in Brasile

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dato personalmente la notizia del suo tampone negativo al coronavirus.Lo ha fatto su Facebook, corredando la notizia con una foto che lo ritrae mentre fa il gesto dell'ombrello."L'Ospedale delle forze armate e il laboratorio diagnostico Sabin hanno trasmesso il risultato di test negativo per Covid-19 per il presidente della Repubblica Jair Bolsonaro", ha scritto il presidente di estrema destra.La stampa brasiliana aveva diffuso la notizia, poi rivelatasi infondata, che Jair Bolsonaro, sarebbe risultato positivo al test del coronavirus.A scriverlo, in particolare, era stato il giornale O Dia, quotidiano di Rio de Janeiro.Dopo risultato ufficiale negativo del test del presidente brasiliano, è certo invece il risultato positivo di uno dei suoi più stretti collaboratori, il capo ufficio stampa Fabio Wajngarten, che ora è in isolamento domiciliare a San Paolo. Wajngarten la scorsa settimana è stato a Mar-a-Lago, la residenza in Florida del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato il capo di Stato brasiliano.Wajngarten ha postato un'immagine che lo ritrae assieme a Trump e al vicepresidente Mike Pence a Mar-a-Lago. Wajngarten ha accompagnato Bolsonaro nel suo viaggio negli Stati Uniti, durante il quale Trump e il presidente brasiliano hanno cenato assieme.Trump pubblicamente si è dichiarato tranquillo: "Non abbiamo fatto niente di insolito, siamo stati seduti l'uno a fianco dell'altro per un po'", ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale, in riferimento al presidente ospite.In una dichiarazione diffusa successivamente, l'addetta stampa della Casa Bianca Stephanie Grisham aveva assicurato che "tanto il presidente quanto il suo vice non hanno praticamente avuto interazioni con l'individuo risultato positivo e non richiedono un test al momento", mentre una fonte vicina al presidente americano, citata da Cnn, afferma che Trump "è molto preoccupato riguardo a tutte le persone che ha incontrato che hanno il virus, compreso il brasiliano".Con l'aumento dei casi di coronavirus anche in Brasile, il governo di Jair Bolsonaro si prepara ad aumentare rapidamente il numero dei posti letto in ospedale: secondo il tg Jornal Nacional, dell'emittente tv Rede Globo, per far fronte ai casi più gravi, il ministero della Sanità, che aveva già annunciato la preparazione di altri mille posti letto, ha dichiarato che il rinforzo potrebbe arrivare a duemila.Attualmente il Paese sudamericano ha 28.000 posti letto in terapia intensiva in ospedali pubblici e filantropici.