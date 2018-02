Problemi cardiaci, icona dei fumetti Stan Lee ricoverato in ospedale Il papà di Spiderman, degli X-men e degli Avengers ha 95 anni

Stan Lee l'icona dei fumetti, nonché papà di tantissimi supereroi come Spiderman e Avengers, è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi cardiaci in casa. La notizia stata riportata da Tmz, rivista specializzata nel mondo dello spettacolo. Fonti vicine alla leggenda dei comic, 95 anni, spiegano che Lee è stato portato al Cedars-Sinai hospital di Los Angeles dopo aver accusato problemi respiratori e un battito cardiaco irregolare. Secondo quanto riporta il sito, Stan Lee si trova ancora in ospedale in condizioni stabili.