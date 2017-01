L'omicidio nel Ferrarese, emergono elementi agghiaccianti Coniugi uccisi, stanco delle liti con i genitori fece un patto con l'amico: "Ti do mille euro" Dopo aver provato a depistare le indagini, il 16enne e l'amico hanno confessato. Ora sono nel carcere minorile di Bologna. L'accusa è di duplice omicidio. Proseguono le indagini per approfondire i dettagli

Condividi

Ottanta euro subito, mille a cose fatte. Termini di un accordo tra ragazzi, stretto per compiere un delitto su commissione. Il più giovane dei due, 16 anni, avrebbe pagato un amico che non ne ha ancora 18 per uccidere la madre e il patrigno, sposati in seconde nozze: Salvatore Vincelli, 59 anni, e Nunzia Di Gianni, 45, massacrati nella loro villetta di Pontelangorino di Codigoro, nella bassa Ferrarese, assassinati nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a colpi di ascia in testa.Dopo aver provato a depistare le indagini, in meno di 24 ore i due sono crollati e hanno confessato: sono stati fermati dai Carabinieri e portati nel carcere minorile di Bologna. L'accusa e' duplice omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Il movente, come ha detto anche il procuratore di Ferrara Bruno Cherchi, non è ancora del tutto chiaro. Ma sembrerebbe legato ai forti contrasti tra la coppia e il 16enne, probabilmente dovuti anche al rendimento scolastico del giovane (che frequenta la 2/a classe all'Iti di Codigoro), che abitava da solo in una sorta di 'dependance' della villetta. Sul punto sono in corso approfondimenti e qualcosa di più chiaro potrebbe arrivare nelle prossime ore, anche nella convalida prevista per domattina.La madre era già stata a parlare con il vicepreside di Riccardo. "Nessun litigio violento - spiega il dirigente scolastico- ma una presa di posizione molto forte da parte del genitore, come avrebbe fatto chiunque davanti a un cattivo andamento scolastico. Il figlio ha solo detto alla mamma che non aveva molta voglia, che non era molto sereno in quel periodo, che la scuola non faceva per lui. Con la madre siamo rimasti d'accordo che ci saremmo risentiti per studiare altre strade da percorrere se la situazione non fosse cambiata". "La segreteria della scuola- conclude- mi ha poi riferito che quel giorno il padre aveva chiamato intorno alle 14, io ero già andato via. Avrebbe richiamato l'indomani mattina presto. Nel frattempo, sappiamo cosa è successo".Era stato lo stesso ragazzo nel primo pomeriggio di ieri a dare l'allarme, dicendo di essere rientrato e di aver trovato morti madre e patrigno, titolari del ristorante La Greppia di San Giuseppe di Comacchio. Il corpo dell'uomo era in garage, quello di lei in cucina e agli inquirenti è stato subito chiaro che si trattava di omicidio, commesso da qualcuno che conosceva la casa.Secondo quanto emerso in seguito dai racconti dei due fermati, ad entrare inizialmente sarebbe stato solo il 17enne (studente al Centro di formazione professionale di Codigoro), mentre l'amico era altrove anche per fabbricarsi un alibi. Il giovane killer avrebbe dunque colpito i coniugi nel sonno, ma non è riuscito a portare fino in fondo il progetto che prevedeva di gettarne i cadaveri in un canale. Dopo averli uccisi, si sarebbe accorto che da solo non era in grado di trasportarli e allora ha chiamato l'amico.Nel frattempo la notte stava finendo e i due hanno dovuto in fretta escogitare un 'piano B'. Cioè inscenare una rapina, inquinando la scena, spostando i corpi e mettendo dei sacchi di plastica in testa forse per non lasciare tracce. Nel primo racconto agli investigatori il 16enne avrebbe fatto riferimento anche a macchine sospette avvistate vicino a casa nei giorni precedenti e ad un mazzo di chiavi sparito.Ma i Carabinieri e il Pm Giuseppe Tittaferrante hanno presto notato contraddizioni e cosi' hanno allertato il procuratore per i minorenni Silvia Marzocchi, che li ha raggiunti. Messi alle strette e sentiti a lungo fino a notte fonda, i giovani hanno ammesso i fatti e hanno indicato dove era finita l'arma, in un corso d'acqua a Caprile, frazione dove vive il 17enne e dove aveva abitato la famiglia Vincelli fino a poco tempo fa (il fratellastro più grande, figlio di Salvatore, vive e studia a Torino). Li' sono stati trovati anche i vestiti sporchi di sangue dei due adolescenti. Il giallo è risolto, ma le indagini proseguono per approfondire i dettagli e soprattutto il contesto familiare e tutto quello che può aver portato due minori a suggellare un patto per un omicidio così brutale.