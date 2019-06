Standard & Poor's rivede al ribasso la stima di crescita dell'Italia per il 2020

Standard & Poor's Global Ratings conferma la previsione di una crescita del Pil nell'area euro nel 2019 dell'1,1% ma ribassa leggermente quella per il 2020 al +1,3% dalla precedente stima di marzo del +1,4%.Confermata la stima 2019 per l'Italia, +0,1%, ma anche in questo caso viene rivista al ribasso la previsione per il 2020: +0,5% invece che +0,6%. S&P continua ad attendersi che Germania e Italia "subiscano una sottoperformance a causa della loro dipendenza dalla domanda esterna" si legge nel report sull'Eurozona.