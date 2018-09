Standard & Poor's: giù le stime di crescita dell'eurozona, Pil al 2% per il 2018

L'agenzia di rating S&P rivede nuovamente le previsioni di crescita del Pil per l'eurozona ora al 2% per il 2018 e all'1,7% per il 2019, rispetto alle previsioni di crescita di marzo che prevedevano che la zona euro crescesse del 2,3% quest'anno e dell'1,9% successivamente (e dal 2,1% e 1,7% delle previsioni di giugno).L'industria, spiega nel report 'Euro Weakness Is Not Over Yet', "ha iniziato a soffrire di una domanda esterna più debole e di crescenti incertezze sulle relazioni commerciali".L'agenzia internazionale di rating S&P ha tagliato la stima del Pil italiano, portando la crescita a +1,1% nel 2018 dal +1,3% previsto lo scorso luglio e a +1,1% nel 2019 dal +1,2% di luglio. È quanto si legge nella tabella inserita nel rapporto 'Euro Weakness Is Not Over Yet'. Nel rapporto S&P mette in evidenza che "il bilancio dell'Italia continuerà ad attirare l'attenzione dei mercati finché non verrà approvato".