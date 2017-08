Usa, rientrato l'allarme alla Casa Bianca per un pacco sospetto

Casa Bianca, repertorio (Gettyimages)

Allarme sicurezza rientrato alla Casa Bianca dopo che era stata posta in 'lockdown' per via di un pacco sospetto trovato nei pressi di uno dei cancelli sul lato nord. Il pacco sospetto è stato rimosso e la zona messa in sicurezza, ha riferito un successivo tweet del Secret Service. E quindi la situazione è tornata alla normalità.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non si trovava alla Casa Bianca, in quanto è atteso a Phoenix, in Arizona, dove è previsto un discorso davanti ai suoi sostenitori.La polizia durante l'allarme, ha sfollato i pedoni attorno alla Casa Bianca lungo Pennsylvania Avenue poco dopo le 13.15 locali (le 19.15 in italia), ha confermato un portavoce del secret service, per verificare che non si trattava di un pacco pericoloso.Il Washington Post sottolinea intanto che l'episodio segue di pochi minuti il ritrovamento di un pacco sospetto - intorno alle 13.10 locali - presso le scale del Capitol Hill, la sede del Congresso.Dalle verifiche della polizia, incaricata della sicurezza a Capitol Hill, non è emerso alcun rischio, un uomo è stato comunque fermato per ingresso non autorizzato, la scalinata del Campidoglio è infatti chiusa al pubblico.