Salvini in Calabria: "Sono qui perché lo stato è meglio della 'ndrangheta"

"Sono qui a Ferragosto in Calabria, invece che in spiaggia, per ricordare che lo Stato c'è ed è meglio della 'ndrangheta. Ieri ero in Sicilia in un'azienda sequestrata alla mafia e restituita ai lavoratori. Oggi sono in Calabria per testimoniare la consegna di un bene confiscato alla 'ndrangheta e tornato alla collettività. Ogni giorno che passa rimarchiamo che la mafia non ha diritto di esistere". Cos il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a San Luca, partecipando alla consegna al Comune di San Luca di una villa confiscata alla cosca di 'ndrangheta dei Pelle.“Questa e' l'Italia che resiste, che si rialza, che non merita di morire cosi', di scappare, di non lavorare. Da Genova a San Luca, viene un messaggio di speranza" ha detto Salvini. "Penso che il gemellaggio ideale tra San Luca e Genova - ha aggiunto - rappresenti un'amara ma bella testimonianza di resistenza civile e la dimostrazione che ci si rialza".