Il segretario generale della Nato a Palazzo Chigi Stoltenbeg incontra Conte: "Italia valido alleato della Nato" Il premier: "Fermezza ma anche dialogo con Russia"

"L'Italia è riconosciuta come un Paese fornitore di sicurezza sul piano globale, non interndiamo sottrarci a queste responsabilità". Ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato Jens Stoltenbeg.Come da prassi, il segretario generale della Nato è stato accolto davanti al picchetto d'onore. "Apprezzo questo incontro, l'Italia è un valido alleato della Nato e svolgete un ruolo fondamentale nelle operazioni della Nato - continua Stoltenberg - come in Afghanistan e in Kosovo".E per quanto riguarda la linea scelta dall'Italia sulla Russia, il premier Conte ha dichiarato che "la Nato ha scelto l'approccio del doppio binario della fermezza e del dialogo. Speriamo di vedere questa linea attuata anche nelle relazioni tra Nato e Russia".Ieri invece il segretario generale ha incontrato il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, ringraziandolo per "i contributi di grande valore dell'Italia e per essersi concentrata nelle sfide del sud, importanti per l'intera Alleanza".