ambiente Raggi: stop ai diesel nel centro storico dal 2024

Stop ai veicoli privati a diesel nel centro storico di Roma a partire dal 2024. Ad annunciarlo su Facebook la sindaca Virginia Raggi che ha parlato della misura ieri durante la riunione del C40 a Citt del Messico. "Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Citt del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024, nel centro della citt di Roma sarà vietato l'uso di veicoli privati alimentati a diesel", scrive Raggi.Intanto in Germania la corte amministrativa federale di Lipsia ha deciso che i comuni tedeschi potranno imporre il divieto alla circolazione dei veicoli diesel più inquinanti. La sentenza era attesa con il fiato sospeso, perché schiude la possibilità che le città che superano i limiti massimi di biossido di azoto (NO2) ai sensi della normativa europea, possano applicare questo divieto (divieto che potrebbe riguardare anche automobili vendute pochi anni fa, come i diesel Euro). Il tribunale federale per il contenzioso amministrativo ha dunque stabilito che una città possa proibire la circolazione dei veicoli diesel più inquinanti, senza la necessità di una legge nazionale, proprio per garantire la pulizia dell'aria nei centri abitati.