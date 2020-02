Operazione Green Rights 'Stop petrolio', attacco di Anonymous al sito della regione Basilicata Il 14 febbraio, "su applicazioni in parte già dismesse"

"Operation Greenrights" contro le estrazioni di petrolio in Basilicata: è il nome utilizzato da Anonymous Italia per rivendicare l'attacco al sito web della Regione lo scorso 14 febbraio. L'attacco - di cui ha parlato ieri il sito de "La Repubblica" - è stato confermato dalla Regione Basilicata, che, in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa, ha reso noto che "come da prassi, sta provvedendo ad inoltrare la segnalazione agli enti competenti ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati".Gli hacker di Anonymous hanno riferito di essere entrati nei sistemi informatici di Giunta e Consiglio regionale, dell'Apt (l'Agenzia di promozione territoriale) e di alcuni Comuni della Val d'Agri (dove vi è il Centro Olio dell'Eni), riuscendo a "rubare" numerosi dati e password.Nel comunicato della Regione è inoltre evidenziato che "l'attacco informatico di Anonymous alle piattaforme web della Regione Basilicata si è concretizzato in un accesso non autorizzato su applicazioni in parte già dismesse e in parte in corso di dismissione e sostituzione nell'ambito di un piano di verifica dell'integrità e sicurezza delle applicazioni che la Regione stessa sta portando avanti".