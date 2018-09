Storie americane: Brittany e Ryan, il dramma della droga e un insperato lieto fine

di Valentina Martelli Brittany e Ryan Coleman sono una coppia felicemente sposata. Hanno rispettivamente 29 e 37 anni. Vivono ad Augusta, in Georgia. Lui lavora come manager in un negozio di sigarette elettroniche. Lei in un centro di recupero per tossico dipendenti. Hanno appena festeggiato un importante anniversario, quello che segna i due anni di sobrietà. Due anni senza eroina, senza oppioidi, quelli che hanno rischiato di farli morire diverse volte nell’arco delle loro vite. Quelli che, negli Stati Uniti, uccidono ogni giorno più di 115 persone. La dipendenza che inizia, a volte, con una prescrizione di farmaci dai nomi “legali” -Vicodin (che continene l’hydrocodone), OxyContin, Percocet, Percodan, Tylox (oxycodone) e il potentissimo Fentanyl- e che diventa poi una scelta quasi forzata quando la ricetta scade e la “necessità” dello sballo continuo rimane e sbocca nel mercato illegale, dove l’eroina costa molto meno (80 dollari per una pillola, 10 per una dose) ed è più facile da trovare.Brittany e Ryan si incontrano per la prima volta in un parcheggio. E’ il 2015. Lui le dice di avere dell’eroina. Ma una volta intascati i soldi, scappa. Non è la prima volta che lo fa. D’altra parte sono ormai vent’anni che Ryan vive di espedienti. Nonostante una famiglia molto unita (padre militare e madre insegnante) inizia a fumare marijuana a quattordici anni. A 17 anni è già passato dall’LSD alla cocaina e ha lasciato la scuola. A ventidue si fa di antidolorifici. Brittany ha 11 anni quando i genitori divorziano e assieme alla madre di trasferisce dalla Pennsylvania alla Georgia. Ma non riesce ad inserirsi nel nuovo ambiente e a 18 anni è una tossicodipendente che ha già provato tutti gli stupefacenti a disposizione.Tra il 2006 e il 2016 vivono vite parallele passando di città in città, di droga in droga. Brittany, che si mantiene rubando e prostituendosi, va in overdose tre volte. Bryan, arrestato sedici volte, per lo più per furti, invece cinque. Le loro famiglie tentano disperatamente di aiutarli, facendoli entrare più volte in centri di recupero. Ed è proprio durante uno di questi incontri che i due si ritrovano. Sono passati otto mesi dall’episodio al parcheggio. Brittany non si ricorda di Bryan, mentre lui la riconosce. “E’ il destino” pensa. I due iniziano a frequentarsi ma scoprono presto la ragione per la quale le relazioni, che nascono all’interno di programmi di recupero, vengono scoraggiate.Sono passati, infatti, solo quattro mesi da quando si frequentano, entrambi sono puliti, quando Bryan, con la scusa di allontanarsi a fare una passeggiata, sale in auto e si dirige verso Atlanta per comprare cocaina ed eroina. Durante il tragitto decide però di chiamare e dirle la verità. Brittany aggancia, scrive un messaggio. Lo legge e rilegge per oltre un’ora. Poi lo invia. Nel messaggio gli chiede di comprarne anche per lei. Per un’intera settimana si fanno senza sosta di eroina, cocaina e anfetamine, spesso tutte assieme. Poi vanno in overdose. Lei viene trovata dai paramedici riversa nel bagno di una stazione di servizio, lui all’interno dell’auto parcheggiata alla pompa di benzina. Ad entrambi viene somministrato il Narcan, potente anti overdose. Lui si riprende e assiste in preda all’angosciante senso di colpa mentre a Brittany viene somministrata una seconda dose del farmaco.Entrano entrambi in centri di recupero e per un mese non si vedono e sentono. Descrivono la lontananza reciproca più difficile della disintossicazione. La paura di perdersi per sempre, più forte della dipendenza. Riprendono a frequentarsi, e per i primi tempi lo fanno assieme a familiari e amici. Il 24 febbraio del 2018 si sposano.Brittany e Ryan oggi sanno di avere ancora molta strada da fare. Ma sanno che la faranno assieme così come assieme, da volontari, raccontano la loro storia nelle comunità di recupero a giovani che, esattamente come loro, sono scesi all’inferno ma sono riusciti a scappare. “Le statistiche in America sono terribili – dice Brittany – ma noi siamo la prova che ci può essere speranza”.