Botta e risposta Strada dei Parchi, Toninelli: "Per A24 e A25 ho perso il sonno". Il concessionario: "Strade sicure" "Siamo andati a vedere con i nostri occhi", dice il ministro delle Infrastrutture, che parla di controlli e sanzioni per chi non gestisce correttamente la cosa pubblica. Il vicepresidente di Strada dei Parchi ribadisce: necessitano interventi, ma quelle arterie sono sicure. E intanto Sdp diffida il ministero: "Sblocchi i fondi per la messa in sicurezza sismica"

"Ho perso il sonno per le preoccupazioni per l'A24 e l'A25". A dirlo è il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ospite del Saie a Bologna. "Cose che appaiono piccole, cioè una limitazione del traffico pesante e il divieto di sosta per gli autocarri, sono il primo passo innanzitutto per la percezione del fatto che c' una rischiosità", ha spiegato a proposito delle misure decise ieri sulle due autostrade. "Abbiamo ricevuto delle relazioni e non ci siamo fidati, perché le relazioni erano fatte direttamente da società controllate dal concessionario. Siamo andati a vedere con i nostri occhi, io ho visto e toccato con le mie mani quei piloni. In tutta sincerità lì ho perso il sonno e mi sono preoccupato", ha detto Toninelli. "Quello che mi ha rammarica - ha aggiunto - è il sapere che gli ingegneri (del ministero delle Infrastrutture, ndr) non sono mai andati a controllare". Dunque, ha concluso il ministro, "la sfida principale è che il ministero torni a fare il ministero che gestisce, controlla e sanziona chi non adempie a una gestione corretta della cosa pubblica, tra cui le autostrade. E' un primo passo, ma la dimostrazione che lo Stato è tornato a fare lo Stato"."Non accettiamo di essere accusati di irreponsabilità, ci siamo assunti la responsabilità di dichiarare, dati alla mano, che le autostrade A24 e A25 non si devono chiudere, se il ministro la pensa diversamente assuma decisioni diverse". Così Mauro Fabris, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, sul braccio di ferro con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, sulle modalità di gestione delle due arterie."Il ministro può agire e lo dimostra la comunicazione sulle limitazione di traffico da estendere agli 87 viadotti. Abbiamo detto che la A24 e la A25 sono sicure, anche se necessitano di urgenti interventi per la messa in sicurezza sismica dei viadotti per i quali stiamo attendendo lo sblocco dei fondi. Se le Istituzioni hanno altre volontà - ribadisce Fabris - possono attuare le norme che permettono di decidere, come previsto nell'articolo 8 della convenzione, nell'articolo 6 comma 1 del Codice della strada, nella stessa Costituzione e nel Decreto legislativo 143 del 1994", spiega ancora Fabris chiedendosi come sia possibile che "in questi giorni documenti istituzionali che riguardano Sdp siano arrivati prima ad altri invece che a noi, che eravamo i destinatari".Intanto, scadono lunedì prossimo i termini della diffida finalizzata allo sblocco dei 192 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica dei viadotti, inviata al ministero delle Infrastrutture e Trasporti da Strada dei Parchi. Nel documento era stato dato l'ultimatum di cinque giorni che togliendo i giorni prefestivi e festivi scadono lunedì. "I fondi sono ancora bloccati - fanno sapere da Sdp - speriamo che ci possa essere la fumata bianca per interventi non più rinviabili, in caso contrario valuteremo i passi successivi". I fondi sono previsti nel decreto Genova dello scorso 28 settembre: nella diffida si sottolinea che senza i decreti attuativi da parte del ministero le banche non possono anticipare i fondi per avviare i lavori. "Non è dato in alcun modo sapere per quale ragione il ministero concedente non si faccia ancora oggi parte diligente rispetto all'adempimento dei compiti di propria competenza mediante il sollecito rilascio dei provvedimenti approvati dei progetti", hanno scritto i legali nella diffida.