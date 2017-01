Vestiti da Babbo Natale aprono il fuoco dentro a un night club: STRAGE A ISTANBUL NELLA NOTTE DI CAPODANNO: ALMENO 35 MORTI Attaccato un night club. Almeno 40 i feriti. L'attentatore, vestito da Babbo Natale, avrebbe aperto il fuoco sulla folla con un kalashnikov. Si verifica l'eventuale presenza di italiani tra le vittime. Secondo fonti del governo turco i sospetti ricadono sull'Isis

Strage a Istanbul nella notte di Capodanno. Un attentatore, vestito da Babbo Natale, ha aperto il fuoco sui clienti di un night club che stavano festeggiando l'arrivo del 2017 nel quartiere di Besiktas. Il bilancio provvisorio è di 35 morti e di almeno altre 40 persone rimaste ferite. Al momento le autorità stanno verificando anche la possibilità che cittadini italiani possano essere rimasti coinvolti nell'attentato.L'attentato - che inizialmente sembrava fosse stato compiuto da due persone armate di kalashnikov - è stato compiuto contro la discoteca Reina. Secondo testimoni, molti delle centinaia di avventori del club si sarebbero gettati nelle acque dello stretto del Bosforo per tentare di sfuggire all'attacco.Il governatore di Istanbul, Vasip Sahin, ha dichiarato che l'attentato è stato compiuto da una solingola persona che - dopo aver ucciso i buttafuori del locale - avrebbe fatto irruzione nel night club e aperto il fuoco sulla folla che sarebbe stata di almeno 400 persone. Secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza, l'attentatore avrebbe cambiato a più riprese i caricatori del suo fucile mitragliatore.Non è chiaro se il terrorista sia stato "neutralizzato" dalle forze di sicurezza turche o se sia riuscito a dileguarsi. Alcune immagini infatti lo mostrerebbero disfarsi dell'abito di Babbo Natale utilizzato per mescolarsi alla folla festante per l'arrivo del nuovo anno.