Capital Gazette: 'non siamo nemici del popolo' Strage Annapolis. Trump ha negato bandiere a mezz'asta per giornalisti uccisi "Sono ovviamente deluso, è stato un attacco alla stampa, alla libertà di espressione, importante come ogni altra tragedia", ha detto il sindaco di Annapolis, Gavin Buckley al Baltimore Sun spiegando di aver presentato la richiesta attraverso la delegazione del Maryland al Congresso

Condividi

L'amministrazione Trump non ha voluto ordinare bandiere a mezz'asta negli edifici federali per onorare le cinque vittime dell'attacco della scorsa settimana nella redazione della Capital Gazette. Lo ha reso noto il sindaco di Annapolis, Gavin Buckley, che aveva fatto la richiesta. "Sono ovviamente deluso, è stato un attacco alla stampa, alla libertà di espressione, importante come ogni altra tragedia", ha detto Buckley al Baltimore Sun spiegando di aver presentato la richiesta attraverso la delegazione del Maryland al Congresso.Nei mesi scorsi l'amministrazione ha ordinato le bandiere a mezz'asta per altre stragi, come quella nella scuola di Parkland, in cui morirono 17 persone, e quella della scuola di Santa Fe in Texas, in cui ne morirono 10. Il governatore del Maryland, il repubblicano Larry Hogan, ha ordinato bandiere a mezz'asta negli edifici statali. I cinque dipendenti del giornale di Annapolis sono stati uccisi da Jarrdo Ramos, che nel 2012 aveva denunciato il giornale per diffamazione ed in seguito aveva rivolto diverse minacce ai giornalisti attraverso i social media.Nella lettera con cui la redazione del giornale ha ringraziato per le manifestazioni di solidarietà, non è mancata una critica a Trump per le sue note posizioni critiche nei confronti dei media. "Noi non gli perdoneremo di averci chiamato nemici del popolo - hanno scritto i giornalisti riferendosi ad uno dei più clamorosi attacchi di Trump contro la stampa - perché mettere in luce le cose negative e combattere le ingiustizie è il nostro lavoro".