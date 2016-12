Il presunto attentatore è stato 4 anni in un carcere italiano Strage Berlino, impronte di Amri ritrovate su camion. Il fratello: "Radicalizzato in Italia" L'attentatore è ricercato a livello internazionale. La Polizia tedesca offre una ricompensa di 100.000 euro a chiunque fornisca informazioni utili al suo arresto, ammonendo che l'uomo "potrebbe essere violento e armato". Dalle pagine del New York Times arriva la conferma - citando fonti dell'intelligence - che il tunisno avesse legame con l'Isis attraverso Telegram

Anis Amri (LaPresse)

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Anschlag am #Breitscheidplatz #Berlin eine konkrete Person. Es ist ein Tunesier, Jahrgang 1995 — Holger Schmidt (@terrorismus) 21 dicembre 2016