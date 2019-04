Terrore a Denver a 20 anni da Columbine, scuole nel mirino: si cerca 18enne armata

Condividi

Paura a Colombine a 20 anni dalla strage in cui furono uccisi 12 studenti. Il liceo, insieme ad altre venti scuole dell'area di Denver, è stato isolato per una "minaccia credibile". L'Fbi indaga a fianco alla polizia locale. Secondo indiscrezioni, le autorità starebbero cercando una ''persona sospetta'' ma al momento mancano conferme.La polizia sta cercando una donna ''armata e pericolosa'': si tratta di una 18enne Sol Pais - di cui i media locali pubblicano anche foto – e sarebbe arrivata in Colorado lunedi' sera e sarebbe la responsabile delle minacce nei confronti delle scuole di Denver. Secondo il 'Denver Post'sarebbe "ossessionata" dalla strage del liceo di Columbine.L'allerta ha riportato alla memoria il 20 aprile del 1999, il giorno della strage della Columbine High School che ha scioccato l'America, quando due studenti, Eric Harris e Dylan Klebold, aprirono il fuoco e poi si uccisero. Una strage salita alle cronache come una delle 12più sanguinose della storia americana. Sui preparativi e le commemorazioni per celebrare le vittime di allora è piombata di nuovo la paura. E questo anche perche' l'allarme è scattato nel giorno del 12mo anniversario della strage di Virginia Tech, quando rimasero uccise 32 persone. Lo scorso dicembre una chiamata anonima su una presunta bomba alla Columbine HighSchool aveva fatto scattare il panico. La minaccia bomba si era però rivelata un falso allarme.