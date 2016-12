Strage di Berlino, Anis Amri filmato dalle telecamere della stazione di Lione Anis Amri, il tunisino responsabile dell'attentato di Berlino, era passato per la stazione di Lione Part-Dieu dove aveva acquistato un biglietto per milano con corrispondenza a Chambery. Lo dimostrano le immagini delle telecamere di video sorveglianza della stazione.

ALERTE INFO - Attentat de Berlin: Anis Amri a été filmé à la gare Lyon-Part-Dieu https://t.co/BKngz6UIYi pic.twitter.com/QikrTEZZVU — BFMTV (@BFMTV) 26 dicembre 2016