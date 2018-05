Il figlio: papà ci lasci voragine immensa Strage di Erba: è morto Carlo Castagna, aveva perdonato Olindo e Rosa Profondamente religioso, era giunto a perdonare gli autori del massacro e aveva donato alla Caritas la casa teatro dell'eccidio

E' morto a 75 anni in ospedale a Como Carlo Castagna. Era marito di Paola Galli padre di Raffaella e nonno del piccolo Youssef, tre delle quattro vittime della strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 per la quale sono stati condannati all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. I funerali si celebreranno nel pomeriggio di lunedì a Erba.Profondamente religioso, era giunto a perdonare gli autori del massacro e aveva donato alla Caritas la casa teatro dell'eccidio in cui erano state uccise quattro persone, mentre una quinta era rimasta gravemente ferita ma era sopravvissuta diventando il teste principale contro Olindo Romano e Rosa Bazzi.Paola Galli, moglie di Carlo, la loro figlia Raffaella Castagna e il figlio di Raffaella, Youssef, di poco più di due anni, erano stati uccisi a colpi di spranga e a coltellate. Così come la loro vicina di casa, Valeria Cherubini, intervenuta con il marito Mario Frigerio, che sopravvisse alla strage, perché nell'appartamento di Raffaella era scoppiato un incendio, appiccato degli assassini.Pietro Castagna, uno dei figli di Carlo, ha voluto ricordare la figura del padre sui social. "Oggi papà ci ha lasciati - scrive Pietro -. Ne abbiamo passate tante insieme, ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e ammirare, e pur sapendo che adesso sarai felice perche hai ritrovato la tua Polly, Raffaella e il piccolo Fef, a noi lasci una voragine immensa e ci mancherai infinitamente. Riposa in pace papà".