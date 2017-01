Tra le vittime 24 stranieri. Oltre 60 feriti Capodanno di terrore a Istanbul. Strage in discoteca: almeno 39 morti Sangue e terrore al Reina club. Farnesina: non risultano italiani coinvolti. Erdogan: "Attentato punta a seminare il caos". Premier: "Killer non era travestito da Babbo Natale". Ricercato l'attentatore

Condividi

Terrore e sangue a Istanbul nella notte di Capodanno, con raffiche di spari in una discoteca, il Reina club del quartiere di Besiktas, intorno all'1.30 ora locale. Seicento persone erano presenti nel locale per i festeggiamenti di San Silvestro.



Un pesante bilancio di vittime e feriti

Sono almeno 39 i morti ed oltre 60 i feriti nell'attentato. Secondo un deputato dell'opposizione, che ha visitato ospedali e obitorio, 24 vittime sono straniere: sette sono saudite, tre irachene, tre giordane, due libanesi, due tunisine, due indiane, una da Kuwait, Siria e Israele, un belga di origine turca ed un canadese-iracheno. Non risultano finora italiani coinvolti. Tra le vittime turche, c'è anche una guardia di sicurezza che era sopravissuta il 10 dicembre scorso al duplice attentato dinamitardo al vicino stadio di calcio del Besiktas. Anche tra i feriti ci sono diversi stranieri.



Il killer avrebbe gridato: Allah Akbar

Il killer del nightclub Reina di Istanbul ha urlato 'Allah Akbar' mentre apriva il fuoco dentro il locale. Lo hanno raccontato alcuni testimoni, secondo quanto riferiscono i media internazionali tra cui il Guardian e Times of Israel. Secondo altri testimoni, molte persone si sarebbero gettate nelle acque dello stretto del Bosforo per tentare di sfuggire al killer. Stando a prime ricostruzioni della dinamica dell'assalto, l'uomo è entrato nella discoteca dopo aver neutralizzato i buttafuori e ha quindi iniziato a sparare a raffica sulle persone, cambiando a più riprese il caricatore del kalashnikov. Alcune immagini, infine, lo mostrerebbero mentre si disfa degli abiti utilizzati per mescolarsi alla folla festante per l'arrivo del nuovo anno.



Il premier turco: aggressore ha lasciato arma in discoteca

L'autore della strage ha lasciato l'arma nella discoteca Reina. Lo ha reso noto il premier turco Binali Yildirim, aggiungendo che la polizia "ha alcune ipotesi sull'identità dell'aggressore" e "alcuni dettagli sono emersi ma le autorità stanno lavorando per arrivare a un risultato concreto". Secondo quanto riferito dalla CNNTurk la polizia ha lanciato una operazione in un quartiere vicino vicino a Ortakoy, dove è avvenuta la strage, alla ricerca del sospettato. Inoltre, secondo il premier turco, "non è vero" che l'attentatore era travestito da Babbo Natale".

Sotto shock un testimone ventiduenne: "ha preso di mira l'agente di sicurezza e poi ha sparato e l'uomo ed una donna che passava di lì sono caduti a terra", ha raccontato il ragazzo. L'assassino poi è entrato nel locale. "Una volta entrato, non so cosa sia successo. Si udivano colpi di arma da fuoco e dopo due minuti, il suono di un'esplosione'', ha raccontato il testimone.Un filmato di pochi secondi ripreso dall'esterno del Reina di Istanbul da una telecamera di sicurezza, di cattiva qualità, diffuso dalla Cnn, mostra due proiettili che rimbalzano facendo scintille sul tettuccio di un'auto bianca che transita davanti al locale colpito dalla strage terroristica. Subito dopo si vede la figura di una persona vestita di scuro e con cappuccio in testa e che sembra imbracciare un'arma automatica entrare di corsa nel locale.Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha detto oggi che il Paese combatterà fino alla fine contro ogni forma di attacco da parte di gruppi terroristici. "Come nazione ci batteremo fino all'ultimo non solo contro gli attentati dei gruppi terroristici e le forze che li sostengono, ma anche contro i loro attacchi economici, politici e sociali", ha detto Erdogan in una dichiarazione scritta. "Stanno cercando di creare il caos, di demoralizzare la nostra gente e di destabilizzare il Paese con attacchi abominevoli che colpiscono i civili. Noi ci manterremo calmi come nazione, stando ancora più vicini e non cederemo ai loro sporchi giochi".Murat Karayilan, membro del Consiglio Esecutivo del Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan, al bando in Turchia) esclude il coinvolgimento di forze curde nell'attacco di Istanbul. Le forze curde "non colpirebbero mai civili innocenti", ha affermato l'uomo, citato dall'agenzia filo-Pkk Firat che riporta una sua dichiarazione ad un'emittente radiofonica curda.Oggi altro allarme ad Istanbul. Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria all'esterno di una moschea nella parte settentrionale e nel lato europeo della città turca. La moschea si chiama Hasan Pasha e si trova nel quartiere Algeria. Fonti anonime parlano della nuova sparatoria come di un fatto non collegato alla strage e ipotizzano che all'origine ci sia una lite tra familiari.