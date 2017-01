Turisti ventenni costretti a scusarsi in video. Rischiano 2 anni Strappano bandiere in Thailandia, arrestati 2 italiani

Due giovani turisti italiani di 20 e 18 anni sono stati arrestati oggi a Krabi, nel sud della Thailandia, per aver strappato e gettato a terra alcune bandiere thailandesi, un reato che potrebbe costare loro fino a due anni di carcere.I giovani sono stati ripresi da telecamere di sicurezza e il video è statodai media locali.Lo hanno confermato all'Ansa fonti della polizia thailandese, senza rilasciare le generalità dei due e aggiungendo che compariranno davanti al tribunale militare di Surat Thani, la decisione è attesa per domani.I due sono stati costretti a scusarsi in un video. Il caso è seguito con attenzione anche dalla nostra ambasciata a Bangkok, in contatto con le famiglie.