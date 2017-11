Uno studente russo falsifica i voti sul registro di classe: rischia due anni di reclusione

Condividi

Nella città di Novosibirsk, capoluogo del Distretto Federale Siberiano, uno studente di 16 anni che frequenta il liceo locale è stato scoperto a falsificare i voti sul registro di classe e pertanto rischia due anni di reclusione in una colonia penale, misura commutabile in una multa fino 3 mila euro.Il ragazzo è stato accusato di accesso non autorizzato alle informazioni e contenuti protetti dalla legge. Lo studente, con un programma spia, è riuscito a procurarsi la password del registro elettronico, dove modificava i voti per sé e per alcuni compagni di classe.Alcuni professori, essendosi accorti dei voti falsi, hanno denunciato il fatto alla polizia.