Firenze Violenza a studentesse Usa, condannato a 4 anni e 8 mesi ex carabiniere Camuffo

Condividi

L'ex carabiniere Marco Camuffo è stato condannato dal tribunale di Firenze a 4 anni e 8 mesi per la violenza sessuale ai danni di una studentessa Usa.Questa la sentenza emessa dal gup al processo con rito abbreviato a Marco Camuffo, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse Usa nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l'auto di servizio da una discoteca fiorentina.Rinviato a giudizio l'altro carabiniere coinvolto nell'inchiesta, Pietro Costa, che non ha scelto il giudizio abbreviato: prima udienza 10 maggio 2019. Il pm per Camuffo aveva chiesto 5 anni e 8 mesi.