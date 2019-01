6 milioni i lavoratori che ne beneficieranno Storica svolta in Sudafrica: introdotto il salario minimo Sarà di 20 randelli all'ora (1,39 dollari), o 3.500 rand al mese e secondo il governo, il 70% dei lavoratori agricoli e il 90% dei lavoratori domestici saranno retribuiti meglio. Critiche dall'opposizione e da diversi sindacati

Condividi

Per la prima volta nella sua storia, il Sudafrica introduce un salario minimo: lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa spiegando che ne potranno beneficiare circa 6 milioni di lavoratori. "E' il risultato di molti decenni di lotta instancabile e di una potente dimostrazione della volontà comune di tutte le parti sociali a combattere la povertà e la disuguaglianza", ha spiegato.Il salario minimo sarà dunque di 20 randelli all'ora (1,39 dollari, 1,21 euro), o 3.500 rand al mese e secondo il governo, il 70% dei lavoratori agricoli e il 90% dei lavoratori domestici saranno retribuiti meglio rispetto al passato. Ramaphosa ha assunto le redini del paese a febbraio dopo le dimissioni del controverso Jacob Zuma, promettendo di rilanciare l'economia.L'introduzione di un salario minimo è stata fortemente criticata dall'opposizione e da diversi sindacati. Ad esempio, la principale forza di opposizione, l'Alleanza democratica, ha votato contro la misura sulla base del fatto che comporterebbe "significative perdite di posti di lavoro". Il partito di sinistra radicale dei Combatants for Economic Freedom, come molti sindacati, ritiene invece che l'importo fissato sia insufficiente mentre la seconda federazione sindacale del paese, Saftu, ha denunciato uno "stipendio da schiavo". C'e' anche chi plaude alla nuova iniziativa, come la principale sigla sindacale sudafricana, Cosatu, secondo cui si tratta di "un'importante iniezione di denaro nelle tasche dei lavoratori".