2019/01/06 11:49

Noury: "Le comunicazioni sono interrotte" Sudan. Giornalista italiana fermata da presunti poliziotti Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione ''Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di ''Articolo 21", è attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel Paese

Momenti di apprensione per le sorti della giornalista italiana Antonella Napoli, fermata intorno alle 10.30 a Khartoum, Sudan, da persone qualificatesi come agenti di polizia. La notizia è stata diffusa da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, attraverso il suo profilo tiwtter. Da quel momento non la si riesce a contattare, le "comunicazioni sono interrotte", spiega Noury.



Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione ''Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di ''Articolo 21", è attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel Paese contro il presidente Omar al Bashir.



