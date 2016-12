Strage di Berlino Sulmona, chiesa sotto assedio per i funerali di Fabrizia

Chiesa sotto assedio dalle prima ore di questa mattina per l'addio a Fabrizia Di Lorenzo, la trentunenne uccisa nell'attentato di Berlino. Grande dispiegamento di forze dell'ordine in piazza Duomo. Transenne per contenere la folla, in corso la bonifica della Chiesa. È arrivato anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il rito funebre sarà officiato dal vescovo di Sulmona, Angelo Spina.Sguardo impassibile, vitreo, occhi fissi sul feretro, ma nessuna commozione evidente, niente lacrime. Forse il dolore lacerante, incontrollabile, resta dentro, il pianto è già stato consumato nei giorni scorsi: così Giovanna, la madre di Fabrizia Di Lorenzo, ha accolto con il marito il feretro della figlia arrivato al Duomo. Un lungo e composto applauso della folla ha salutato la bara portata a spalla dentro la chiesa per l'inizio dei funerali.