Strage di Berlino A Sulmona i funerali di Fabrizia, il vescovo: il suo sorriso rimarrà con noi

Condividi

Chiesa sotto assedio dalle prima ore di questa mattina per l'addio a Fabrizia Di Lorenzo, la trentunenne uccisa nell'attentato di Berlino. Grande dispiegamento di forze dell'ordine in piazza Duomo. Transenne per contenere la folla, in corso la bonifica della Chiesa. È arrivato anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il rito funebre sarà officiato dal vescovo di Sulmona, Angelo Spina.Sguardo impassibile, vitreo, occhi fissi sul feretro, ma nessuna commozione evidente, niente lacrime. Forse il dolore lacerante, incontrollabile, resta dentro, il pianto è già stato consumato nei giorni scorsi: così Giovanna, la madre di Fabrizia Di Lorenzo, ha accolto con il marito il feretro della figlia arrivato al Duomo. Un lungo e composto applauso della folla ha salutato la bara portata a spalla dentro la chiesa per l'inizio dei funerali."Fabrizia Di Lorenzo come un angelo con le ali aperte: lei che amava la vita con tanti ideali e molti valori, ha dovuto lasciare questa terra che non riesce a dare speranza a questi giovani per il lavoro". Così nell'omelia al funerale di Fabrizia di Lorenzo il vescovo della diocesi di Sulmona Valva, mons. Angelo Spina.''Di fronte al mistero della morte la nostra ragione si ferma - ha proseguito - Dona conforto ai tuoi genitori guarda igiovani e questa nostra terra. Prega per loro e fa loro capire quando è prezioso il dono della vita perché tutti diventinoambasciatori di pace". "La violenza è una profanazione del nome di Dio” ha detto il vescovo. "Di fronte al mistero della morte - dice ancora il vescovo- la nostra ragione si ferma e resta smarrita. Anche noi oggi siamo qui a piangere la nostra sorella e amica Fabrizia. Il dolore ci ricorda che siamo figli adottivi di Dio e fratelli di Gesù che ha sofferto la passione, è stato crocefisso e ha sofferto per i nostri peccati".