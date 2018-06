ITALIA

2018/06/04 11:46

Coppia anziani denunciata per lesioni e minacce Suona il citofono per scherzo, picchiato un dodicenne a Pordenone Il ragazzino, dopo aver suonato il citofono, stava cercando di allontanarsi in bicicletta. Proprio in quel momento è stato acciuffato dai proprietari dell'abitazione che lo hanno bloccato, percosso e minacciato

Lo scherzo più antico del mondo non è andato giù a una coppia di Budoia (Pordenone) che ha picchiato un dodicenne che aveva suonato al citofono della loro abitazione senza motivo.



L'episodio è avvenuto nelle scorse settimane. Il ragazzino si era avvicinato alla proprietà della coppia e dopo aver suonato il citofono stava cercando di allontanarsi in bicicletta. Proprio in quel momento è stato acciuffato dai proprietari dell'abitazione, due coniugi di 65 e 57 anni, che lo hanno bloccato, percosso e minacciato, facendolo infine cadere dalla propria bicicletta.



Il dodicenne, medicato al Pronto soccorso di Pordenone, ha riportato escoriazioni ed ecchimosi alle gambe e al polso sinistro giudicate guaribili in sette giorni.



