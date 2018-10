Il fotografo francese ex membro dell'Accademia dei Nobel Svezia, Arnault condannato a due anni per stupro

Jean-Claude Arnault, fotografo francese e ex membro dell'Accademia dei Nobel finito al centro dello scandalo sessuale che ha travolto l'Accademia di Svezia, è stato condannato a due anni di carcere per stupro."L'imputato - recita la sentenza - viene dichiarato colpevole dello stupro commesso durante la notte tra il 5 e il 6 ottobre 2011 e viene condannato alla reclusione per due anni". La violenza sessuale era emersa durante la campagna #MeToo.