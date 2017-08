Svezia, poliziotto pugnalato a Stoccolma: arrestato l'assalitore L'agente non è in pericolo di vita

Un poliziotto svedese è stato accoltellato "alla schiena e al collo" a Stoccolma, all'uscita della fermata della metropolitana di Medborgarplatsen.Lo ha reso noto la polizia svedese aggiungendo che un uomo è stato arrestato in seguito all'aggressione.Il movente non è ancora chiaro. Il poliziotto non è in pericolo di vita.La Svezia ha registrato un attacco di stampo terroristico ad aprile quando un richiedente asilo uzbeko ha lanciato un camion a tutta velocità nella zona dello shopping della capitale uccidendo cinque persone tra cui una bambina di 11 anni.