Attiva la rete commerciale in 54 città 5G, la Svizzera è la prima in Europa L'operatore Swisscom accende il 5G un minuto dopo la mezzanotte del 17 aprile 2019: 54 città elvetiche coperte dal segnale

Tutto 'made in Europe': infrastruttura della svedese Ericsson e operatore svizzero Swisscom. Un minuto dopo la mezzanotte del 17 aprile, lanciano la prima rete 5G commerciale in Europa, in grado di supportare gli smartphone predisposti già disponibili sul mercato. I due, partner di lunga data, hanno lanciato il servizio a seguito del conferimento a Swisscom delle licenze 5G commerciali. Tutte le altre componenti per l'attivazione del 5G erano già pronte: per ora la rete commerciale è disponibile in 54 città, comprese Zurigo, Berna, Ginevra, Basilea, Losanna e Lucerna.Urs Schaeppi, Ceo di Swisscom, pensa al futuro: "Stiamo gettando le basi per nuove applicazioni e innovativi modelli di business", mentre Arun Bansal, presidente di Ericsson in Europa e America Latina, aggiunge: "Stiamo anche rafforzando l'intero ecosistema 5G". Swisscom vuole attivare la sua rete 5G in tutta la Svizzera entro la fine del 2019, con una copertura vicina al 90%, utilizzando il software Spectrum Sharing di Ericsson, che condivide dinamicamente lo spettro tra le frequenze 4G e 5G in base alla domanda di traffico.In questa fase di transizione dal 4G al nuovo standard 5G, diventano particolarmente importanti le utilizzazioni 'miste' della rete. Ed è quello che ha cominciato a fare Zte Corporation, uno dei principali player cinesi, che ha annunciato la realizzazione di una chiamata “VoLTE” - voce e video - tra smartphone 5G e 4G con l'operatore China Mobile ed Ericsson: anche questo un passo avanti nella commercializzazione della rete 5G e degli smartphone di quinta generazione.