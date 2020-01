Lo hanno reso noto i medici La piccola Tafida dimessa dalla rianimazione La bambina verrà trasferita al 'Guscio dei bimbi' del nosocomio, dove inizierà un programma di riabilitazione e lo svezzamento parziale della ventilazione assistita. La mamma: "L'opinione dei medici inglesi era sbagliata"

È stata dimessa dalla Rianimazione la piccola Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni trasferita lo scorso 15 ottobre al Gaslini di Genova dal Royal Hospital di Londra.La piccola era stata ricoverata in Inghilterra per un "disturbo prolungato della coscienza" a causa di una emorragia causata da una malformazione cerebrale. Lo hanno comunicato i medici dell'ospedale pediatrico del capoluogo ligure.La piccola verrà trasferita al 'Guscio dei bimbi del Gaslini', dove inizierà un programma di riabilitazione e lo svezzamento parziale della ventilazione assistita. Qui partirà anche un training per i genitori della piccola, per consentire loro di apprendere il da farsi per le cure domiciliari.“L’opinione dei medici inglesi espressa di fronte alla Alta Corte di Londra e la prognosi che era stata fatta si sono dimostrate sbagliate e la prova è la stessa Tafida”. Lo ha detto Shelina Begum mamma di Tafida Raqeeb parlando oggi in una breve conferenza stampa in occasione delle dimissioni di Tafida dal reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale pediatrico Gaslini.