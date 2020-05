Taiwan scende in campo a difesa di Hong Kong: "Evitare caos maggiore"

Taiwan scende in campo a difesa di Hong Kong e sollecita Pechino a evitare "un caos maggiore" nella Regione amministrativa speciale cinese, dopo l'annuncio di una legge per la sicurezza nazionale voluta dalla Cina. Invita inoltre ad avviare il dialogo con la societa' dell'ex colonia britannica. Il Partito comunista cinese, si legge in una nota emessa dall'Ufficio di Taipei per le Relazioni con la Cina ha sbagliato a incolpare le influenze esterne e i "separatisti" di Hong Kong per l'instabilita' nel territorio. "Le leggi di qualsiasi societa' civile dovrebbero essere un ombrello per proteggere le persone, piuttosto che metterne in catene le liberta'"."Per il caos, Hong Kong è caduta bruscamente nelle classifiche globali. Ora è il momento di mettere fine a tutto cio'". E' quanto scrive il tabloid di Pechino, Global Times, in un editoriale pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, all'indomani dell'annuncio della proposta di legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. "Per tutto il 2019, Hong Kong non ha avuto un solo giorno di pace", scrive il giornale di Pechino, ed è diventata "come una citta' di un Paese sottosviluppato travolta dalle sommosse". Con la nuova legge, conclude il Global Times, "lo status di regione amministrativa speciale sara' consolidato" ed evitera' che venga "sabotata da questioni internazionali".