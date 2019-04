​Tajani: Salvini sbaglia ad allearsi in Europa con l'estrema destra

"Se Salvini volesse davvero contare in Europa, invece di allearsi con Marine Le Pen e Alternative fur Deutschland, dovrebbe spostarsi verso il centro".A dirlo è il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che, a "L'intervista" di Maria Latella, su Sky Tg24, interviene sullo scontro in corso all'interno del governo, con Di Maio che si è detto preoccupato per le alleanze europee della Lega."In questo momento Salvini in Europa è isolato, la Lega non ha alcun peso politico", ha aggiunto Tajani.