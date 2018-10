Donna uccisa a Fiumicino, si indaga nell'ambito della palestra frequentata Sentito dagli inquirenti il personal trainer con il quale la donna avrebbe avuto un appuntamento in palestra la domenica prima di sparire

Condividi

Potrebbero essere a un passo dalla svolta le indagini sulla morte di Maria Tanina Momilia, la commessa 39enne scomparsa domenica da casa e trovata ieri mattina in un canale di bonifica di Fiumicino a Isola Sacra,vicino Roma, con ferite alla testa. Ci sarebbe già un sospettato che nelle prossime ore potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. I carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Ostia hanno effettuato oggi nuovi sopralluoghi sia nel canale in cui è stato trovato il corpo di Maria Tanina sia nei luoghi che frequentava abitualmente come la palestra. Su delega dell'Autorità Giudiziaria, gli investigatori stanno cercando di acquisire testimonianze ed elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della donna e i posti che ha frequentato prima di scomparire.Gli investigatori hanno ascoltato nelle ultime ore familiari, amici e conoscenti che l'avevano vista recentemente come il personal trainer che sarebbe tra gli ultimi ad averla incontrata: con lui avrebbe avuto un appuntamento domenica alle sette trenta per una lezione individuale. Si sta cercando di chiarire se recentemente abbia avuto dissidi o liti con qualcuno. L'esame autoptico chiarirà con esattezza le cause del decesso e potrà stabilire anche che tipo di oggetto è stato usato per colpire la vittima alla testa. Da stabilire, inoltre, se la donna sia stata aggredita nel luogo del ritrovamento o portata lì quando era già morta. Le indagini sono coordinate dalla procura di Civitavecchia. Il corpo di Maria Tanina, madre di due figli, è stato trovato ieri mattina da due operatori del consorzio di bonifica nel canale. Era con il volto nell'acqua e aveva una ferita ben visibile dietro la nuca. Fin da subito si è ipotizzato che potesse trattarsi di Maria Tanina e qualche ora più tardi è arrivata la conferma con il riconoscimento da parte dei familiari.