Lecce, chiusa indagine su Tap: contestate violazioni ambientali

Opere eseguite in assenza di alcune autorizzazioni, inquinamento della falda acquifera, abusi edilizi e danneggiamento: sono sette le ipotesi contestate dalla procura di Lecce a 19 indagati (18 persone fisiche e la societa' Tap) nell'ambito di una seconda inchiesta sulla realizzazione del gasdotto che porterà in Italia il gas dell'Azerbaijan, con approdo a Melendugno, in provincia di Lecce. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari porta la firma del procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, e del pm Valeria Farina Valori, ed è stato notificato al termine delle indagini dei carabinieri del Noe. Tra gli indagati figurano Michele Mario Elia e Gabiele Paola Lanza, country manager e project manager della Tap nonche' Luigi Romano, Adriano Dreussi, Piero Straccini e Luca Gentili (di Saipem) e i titolari di alcune ditte che hanno eseguito lavori in subappalto. Le presunte violazioni riguardano "la realizzazione del tratto italiano del gasdotto, marino e terrestre, anche su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico o dichiarate zone agricole di notevole interesse pubblico, in assenza di autorizzazioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche ed edilizie, essendo illegittima quelle rilasciate con i decreti 223 dell'11 settembre 2014 e 72 del 2015". La procura contesta che entrambi i provvedimenti sarebbero stati adottati "senza valutazione degli effetti cumulativi esterni ed interni", in violazione di una serie di norme e circolari.