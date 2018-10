Il gasdotto in Puglia Tap. Potì, sindaco di Melendugno: Conte avalla la distruzione di un intero territorio Il primo cittadino del comune salentino sarà accanto ai suoi concittadini fino alla fine esprimendo delusione ed amarezza per quanto avvenuto

Marco Potì

di Tiziana Di Giovannandrea 'Ci rialzeremo e combatteremo. Il Salento se ne ricorderà'. In questo modo il sindaco di Melendugno, Marco Potì, ha commentato il fatto dopo l'annuncio dato dal premier Giuseppe Conte che il gasdotto Tap si farà, promettendo sostegno alle comunità locali."Non abbiano chiesto a Conte o alla ministra Lezzi di essere i dottori dei nostri dolori. Ci cureremo da soli le nostre ferite, sapremo rialzarci e continuare a combattere. Conte con questo atteggiamento avalla quella che sarà una follia ingegneristica e la distruzione di un intero territorio. Nel Salento se lo ricorderanno bene".Il primo cittadino del comune salentino, in provincia di Lecce, esprime delusione ed amarezza per quanto accaduto: "Sono deluso e amareggiato per l'atteggiamento che ha avuto questo Governo del presunto cambiamento - ha detto Potì - rispetto a tutte le criticità che ci sono e che permangono essendo ancora 'sub judice' e che possono arrivare a sospendere le autorizzazioni. Sono ancora più deluso dalle dichiarazioni di Conte, - ha proseguito Potì - che parla di ristori per le comunità e di vicinanza ai territori. Il primo ministro può starsene a Roma. Le comunità di questi territori - conclude - non vogliono essere ristorate, né vogliono vicinanza, perché non hanno trovato in questo Governo e nelle forze politiche che lo sostengono il coraggio e la volontà politica di cambiare rispetto a quest'opera verso cui si è dichiarato sempre e totalmente la contrarietà. Sono deluso da questa fretta e superficialità nel voler liquidare queste criticità che conoscevano bene tutti, specie i ministri e i deputati salentini del M5S".