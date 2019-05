Violazione codice consumo Il Tar del Lazio chiede chiarimenti a Facebook entro 60 giorni Il social network contesta le multe per 10 milioni di euro inflitte a dicembre dall'Antitrust per violazioni del codice del consumo. Ora il Tar chiede specifici chiarimenti sulle modifiche alle condizioni d'uso: gli utenti devono sapere, al momento dell'iscrizione, che il servizio prevede l'uso dei dati per fini commerciali

Condividi

Il Tar del Lazio ha concesso a Facebook due mesi di tempo: dovrà fornire dettagliati chiarimenti sulla modifica delle condizioni d'uso, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei dati degli utenti. .La decisione del Tar a seguito dell'udienza su due ricorsi amministrativi, con i quali Facebook Ireland Ltd. (la sede legale dell'azienda in Europa) e la sua controllante Facebook Inc. contesta le multe per complessivi 10 milioni di euro inflitte nel dicembre scorso dall'Antitrust, per violazioni del codice del consumo.L'antitrust infatti aveva accertato che Facebook induce ingannevolmente gli utenti-consumatori a registrarsi sulla piattaforma senza informarli adeguatamente e immediatamente, durante l'attivazione dell'account, dell'attività di raccolta, per fini commerciali, dei loro dati, e, più in generale, delle finalità remunerative per la fornitura del servizio, enfatizzando soltanto la gratuità del social network.Per l'autorità, Facebook attuerebbe una pratica aggressiva in quanto eserciterebbe un condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subirebbero, senza espresso e preventivo consenso, la trasmissione dei propri dati a siti web o app di terze parti e viceversa, per finalità commerciali.Adesso, considerando che all'udienza Facebook ha annunciato la volontà di modificare le proprie condizioni d'uso, chiarendo le modalità di utilizzo dei dati dei consumatori ed impegnandosi a effettuare modifiche secondo le richieste pervenute dalla Commissione europea e dalle Autorità nazionali di tutela dei consumatori, il Tar ha ritenuto opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti: "Il tenore delle informazioni relative all'utilizzo dei dati che saranno rilasciate ai consumatori; la tipologia di misure che saranno adottate da Facebook per porre in essere le modifiche richieste; il contenuto dell'impegno assunto con la commissione europea in ordine all'implementazione di tali modifiche, ivi compresa l'eventuale previsione di un termine entro il quale completarle".La prossima udienza è stata fissata per il il 18 dicembre.