I provvedimenti delle Regioni dopo il Dpcm. Migliaia nel controesodo verso Sud Le Regioni: quarantena per chi arriva dalle zone rosse. Tar: stop udienze sino a 22 marzo L'inosservanza delle prescrizioni dell'autorità 'per ragioni di giustizia o di sicurezza', prevedono l'arresto fino a tre mesi o a un'ammenda di 270 Euro

Tar: stop udienze sino a 22 marzo, altre misure sino al 31 maggio, cause solo a porte chiuse

Nessuna udienza sarà celebrata, tranne quelle dedicate all'esame delle domande cautelari: da oggi al 22 marzo si ferma la giustizia amministrativa per effetto dell'emergenza coronavirus. mentre dal 23 marzo al 31 maggio i vertici della giustizia amministrativa potranno predisporre misure organizzative "calibrate sull'evoluzione epidemiologica", per evitare assembramenti negli uffici giudiziari. intanto sino al 31 maggio le udienze pubbliche saranno celebrate a porte chiuse e l'obbligo del deposito di almeno una copia del ricorso in forma cartacea sarà sospeso.



Puglia, Governatore Emiliano: 9mila 362 pugliesi rientrati da aree controllate

"Il totale delle persone che si sono autosegnalate per essere rientrate in Puglia assommano a 9mila 362. Solo ieri erano 2mila". Lo dice il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ad Agorà di Rai3. Emiliano osserva che si tratta di persone che "sanno che in Puglia il sistema sanitario funziona e quindi nella scelta preferiscono stare qui piuttosto che al nord". Il Governatore pugliese su Facebook ieri aveva lanciato un appello ai corregionali di rientro dalla Lombardia "Vi parlo come se foste miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria. Non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, non portate nella vostra Puglia l'epidemia lombarda".



Napoli, test febbre al molo Beverello a passeggeri diretti alle isole come stabilito da ordinanza

'Filtro' sanitario al molo Beverello di Napoli da dove partono e arrivano aliscafi e traghetti per le isole del golfo. I passeggeri, come stabilito da un ordinanza dei giorni scorsi del governatore della Campania, Vincenzo de Luca, vengono sottoposti a controlli. Nello specifico viene misurata la febbre e vengono anche controllati i documenti per accertare la provenienza ed eventuale divieto di transito a cittadini delle 'zone rosse'



Sicilia, Musumeci: 6 mila siciliani rientrati dal nord

In Sicilia sono 6 mila i cittadini siciliani registrati rientrati dal nord, "soprattutto quando si è diffuso il panico che ha innescato il controesodo". Lo ha detto il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, all’emittente La7. "Continuo a chiedere ad alta voce – ha aggiunto - controlli nei porti, negli aeroporti, nello stretto di Messina. Chi controlla? Lo Stato avrebbe dovuto predisporre da tempo controlli più serrati".



Lombardia, violano divieti, 3 denunciati nel cremonese

Clienti 'ammassati' o serviti al bancone: per questo motivo i carabinieri di Cremona hanno denunciato i titolari di tre locali. Nel caso di un pub di Montodine il motivo è la presenza in una stanza troppo piccola di 18 persone, nel caso di due locali a Rivolta d'Adda e a Agnadello il fatto che ci fosse il servizio al banco nonostante i divieti previsti nel decreto sull'emergenza Coronavirus.



Il punto stampa della Protezione Civile dell’8 marzo

Il capo della Protezione civile, Borrelli, ha affermato che i casi positivi sono 6.387 (+1.326 rispetto a ieri), di cui 3.557 ricoverati, 650 in terapia intensiva e 2.180 in auto-isolamento.

I guariti sono 622 (+33 rispetto a ieri) e i morti 366 (+133, di cui 113 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 5 nel Veneto, 2 in Liguria e Lazio, 1 in Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia).

"Le fasce d'età delle vittime - spiega Borrelli - sono una persona nell'età 0-49; 1 persona nella fascia 50-59; 14 in quella 60-69; 39 in quella 70-79; 60 in quella 80-89; 18 tra i maggiori di novant'anni".



Cosenza 60 medici di base in quarantena, in 70mila senza medico

A Cosenza 60 medici di famiglia sono stati posti in quarantena dopo aver avuto contatti, negli ultimi giorni, con un informatore farmaceutico risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo afferma Silvestro

Scotti, segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale (FIMMG). La situazione "è preoccupante. Da ora circa 70mila cittadini calabresi si ritroveranno sprovvisti del medico di base cui fare riferimento", ha aggiunto.