Tragedia familiare Taranto. Litiga con la moglie, getta dal balcone la figlia e accoltella il figlio Ubriaco al culmine di una lite con la moglie ha aggredito i figli. La bambina di 6 anni è in gravissime condizioni

di Tiziana Di Giovannandrea Taranto è stata il teatro di una tragedia familiare. Un uomo ubriaco al culmine di una lite con la moglie si è avventato sui figli accoltellando al collo il primogenito di dieci anni e lanciando la figlia di sei anni dal balcone al terzo piano di un appartamento di uno stabile del rione Paolo VI, in Via XXV Aprile.Il padre è stato arrestato dai Carabinieri che hanno dovuto proteggerlo, una volta arrivato in strada, da un linciaggio da parte dei vicini.A quanto si apprende le condizioni della bambina, ricoverata assieme al fratello nell'Ospedale Santissima Annunziata, sono molto critiche mentre non sarebbero gravi le ferite riportate dall'altro figlio.Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo nelle prime ore del pomeriggio ha avuto un violento litigio con la moglie. La coppia da qualche tempo non abitava più insieme. Secondo i vicini di casa il marito, di cui non si conoscono le generalità, non si trovava nel pieno delle sue facoltà mentali. In preda ad un raptus, dopo aver litigato con la moglie ha tentato di uccidere i due figli. Prima ha accoltellato il ragazzino di 10 anni e poi avrebbe afferrato la bimba di sei anni scaraventandola giù dal balcone al terzo piano del palazzo.Sono stati i vicini, allarmati dalle urla e grida che sentivano provenire dall'appartemanto, ad intervenire bloccando l'uomo mentre sul posto accorrevano i Carabinieri del Comando provinciale e le autoambulanze.