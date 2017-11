Taranto, truffava clienti anziani: arrestata impiegata di banca In quindici anni si è appropriata di oltre 400mila euro

Per 15 anni, nella sua mansione di gestore di investimenti della clientela privata di una banca di Taranto, si sarebbe appropriata indebitamente di ingenti somme di denaro, per il momento quantificate in oltre 400mila euro, truffando soprattutto persone anziane: per questo è stata arrestata e posta ai domiciliari dalla Guardia di finanza una donna di 54 anni. I militari del Gruppo di Taranto le hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Benedetto Ruberto su richiesta del sostituto procuratore Giovanna Cannarile.L'attività investigativa stata avviata a seguito della querela presentata nel dicembre dello scorso anno da una delle vittime. L'indagata, dipendente di un istituto bancario di Taranto dal 2001 al 2016 e poi impiegata presso altra banca con un rapporto di collaborazione privato, simulava - secondo l'accusa - la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronendosi di somme relative a disinvestimenti non disposti dai titolari, effettuava bonifici e prelevamenti diretti sui conti correnti dei clienti a loro insaputa, nonch utilizzava carte bancomat a loro intestate e di cui disconoscevano l'esistenza. Per raggiungere tali scopi avrebbe pi volte creato anche documenti bancari e deleghe ad operare con sottoscrizioni false ed acceso rapporti bancari sconosciuti alle vittime, al fine di meglio effettuare le anzidette operazioni. Il gip ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare di circa 40mila euro, riferiti esclusivamente a somme indebitamente sottratte, in modo ripetuto, a una persona a mezzo bancomat. Le indagini sono tuttora in corso con riguardo alle posizioni di altre numerose vittime. La 54enne accusata di furto aggravato, truffa aggravata e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento continuati.